Госдума рассмотрит полный запрет продажи вейпов в России

В Госдуме рассмотрят предложение о запрете вейпов в ближайшее время

В российском парламенте началась активная подготовка к введению полного запрета на продажу вейпов на территории страны, сообщает РИА Новости .

Как заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, соответствующая законодательная инициатива может быть рассмотрена депутатами в ближайшее время. Парламентарий подтвердил намерение нижней палаты парламента реализовать президентский запрос, отметив, что вопрос требует безотлагательного решения.

«Вейпы — это зло. Государственная Дума рассмотрит запрет продажи вейпов в ближайшее время», — сказал Даванков.

Ранее в ходе диалога с главой общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатериной Лещинской президент России Владимир Путин выразил поддержку радикальным мерам по ограничению оборота электронных сигарет. Обращаясь к президенту, общественница указала на успешный опыт запрета вейпов в странах СНГ и других государствах, особо подчеркнув опасность распространения курительных устройств среди молодежи. В ответ на просьбу «дать распоряжение ввести полный запрет вейпов на территории РФ» глава государства одобрительно кивнул, продемонстрировав готовность к реализации соответствующих законодательных инициатив.