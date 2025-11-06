Путин согласился запретить вейпы в России

Лещинская сказала президенту, что страны СНГ и другие государства уже имеют положительный опыт введения запрета на продажу курительных устройств, особенно популярных среди молодых людей. Когда глава «Здорового Отечества» попросила «дать распоряжение ввести полный запрет вейпов на территории РФ», президент одобрительно кивнул.

«Вот, Дмитрий Николаевич (Чернышенко, вице-премьер РФ — ТАСС), головой кивает. Наше правительство это поддерживает», — сказал Путин во время посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.

При этом Путин отметил, что важно не только запретить продажу вейпов, но и провести «соответствующую работу» среди молодых граждан.

Ранее американские ученые нашли следы бактерий и фекальных загрязнений в вейпах, конфискованных у школьников.



