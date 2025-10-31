Ученые обнаружили фекалии в вейпах школьников

сегодня в 17:07

Ученые обнаружили спирт, никотин, следы бактерий и фекальных загрязнений в вейпах, которые конфисковывали у американских школьников. Кроме того, масштабное исследование показало, что физиологический возраст вейпера может быть на 10 лет старше реального, сообщает Газета.ru со ссылкой на Вирджинский университет Содружества (VCU).

Специалисты исследовали около 1300 электронных сигарет, которые находили у школьников из штата Вирджиния в 2024–2025 годах. Ученые особенно встревожились из-за нахождения в вейпах бактерий, дрожжей и колиформ — свидетельств фекальных загрязнений.

«Вейпинг представляет серьезную угрозу общественному здоровью и безопасности наших детей», — прокомментировала профессора Мишель Пис из Лаборатории судебно-токсикологических исследований VCU, руководившая исследованием.

Вейпинг несет массу угроз для здоровья человека: кашель, одышку, хроническое раздражение дыхательных путей, повреждение легких и головокружение.

Эксперты подчеркнули, что электронные сигареты не менее опасны, чем классический табак. На полноценное изучение последствий вейпинга уйдет еще много лет, предупредила Пис.

«На изучение последствий курения ушли десятилетия. Чтобы понять все риски вейпинга, потребуется столько же времени», — добавила ученая.

