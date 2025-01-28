Минздрав РФ рассказал о правилах, которые помогают дожить до 120 лет

У долгожителей в разных странах мира выявили схожие черты повседневной жизни. О правилах, помогающих дожить до 120 лет, рассказали в Минздраве РФ .

Главный внештатный гериатр ведомства Ольга Ткачева отметила, что важно регулярно двигаться. Это касается как ежедневных прогулок в быстром темпе, так и других активностей, например, садоводства.

Также эксперт рассказала, что необходимо найти цель в жизни. Это может быть, например, хобби, воспитание внуков, волонтерство и т. д. Кроме того, Ткачева порекомендовала избегать стресса.

Эксперт высказалась и про питание. Так, по ее словам, нужно прекращать есть, когда желудок наполнен на 80%. Также стоит отказаться от злоупотребления алкоголем. А основу рационы должны составлять овощи, фрукты, бобовые, цельные злаки.

Кроме того, по словам Ткачевой, стоит поддерживать социальные связи, способствующие здоровому образу жизни, а также заботиться о родных и близких.

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