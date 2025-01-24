В Подмосковье 91-летний пенсионер занимается зумбой

Иван Полетыкин с удовольствие танцует зумбу на занятиях в клубе «Активного долголетия». Среди увлечений активного пенсионера — народные танцы и мелодии 60-80-х годов, сообщает пресс-служба администрации Можайского округа.

Под руководством сертифицированного инструктора Дворца спорта «Багратион» Анны Петровой активный дедушка вместе со своими единомышленниками-долголетами осваивает движения танцевальной фитнес-программы на основе популярных латиноамериканских ритмов.

Проект «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с 2019 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Присоединиться могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Узнать подробную информацию, записаться на экскурсии и занятия можно:

в КЦсор «Можайский» (г. Можайск, ул. Мира, дом 8) по тел. 8 (496) 382-43-00;

на портале dolgoletie.mosreg.ru

в приложении «Соцуслуги» (доступно на AppStore и в GooglePlay).

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.