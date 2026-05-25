Ожог руки и подпаленная кухня: у москвички дома взорвался повербанк

Жительница Москвы в соцсетях сообщила, что днем 25 мая в ее квартире взорвался повербанк. В результате происшествия ей потребовалась медицинская помощь из-за ожога руки.

По словам горожанки, при взрыве портативный внешний аккумулятор разлетелся на некие пластинки и устроил пожар в квартире. Общая площадь горения составила около 1,5 квадратных метра.

На опубликованных кадрах видно, что из-за происшествия повредился стол — столешница прогорела, а также повредился пол и диван. Перечисленные предметы мебели москвичка планирует выбросить, а пол — ремонтировать.

«Спасибо, господи, что хлопнул не в кармане», — прокомментировала ситуацию москвичка.

На момент публикации заметки известно, что площадка, на которой пострадавшая купила повербанк, связалась с ней. О чем именно шел разговор, не уточняется.

