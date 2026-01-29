«Мерзость абсолютнейшая»: Милонов призвал реформировать медицину Кузбасса

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с РИАМО сообщил о необходимости обновить социальный блок Кемеровской области после массовых смертей пациентов в психоневрологическом интернате и младенцев в роддоме.

«Издевательства и негуманное отношение к людям, страдающим душевными заболеваниями — это мерзость абсолютнейшая. Слишком много тревожных сигналов приходит из Кемеровской области, боюсь, что там социальный блок требует очень серьезного обновления. А социальная политика должна быть пересмотрена. Безусловно, причастные к этому люди должны быть отстранены и в отношении них проведена проверка. Даже должно быть возбуждено уголовное дело», — сказал Милонов.

Он отметил, что инциденты со смертью пациентов тех или иных учреждений, а также негуманное отношение к ним, начинают принимать в стране системный характер. Милонов отмечает, что общий контроль за ними неудовлетворителен.

Ранее сообщалось, что уголовное дело расследуют после гибели 9 человек в доме-интернате в Кузбассе. Над пациентами издевались и плохо их кормили.

Информация о гибели новорожденных в роддоме в Новокузнецке появилась 13 января, после чего стационар был закрыт на карантин. Общий диагноз у умерших младенцев не был установлен. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности, а главный врач был временно отстранен от должности и задержан 14 января.

