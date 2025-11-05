Медитация и дыхательные практики: как правильно справляться с бытовым стрессом

Жителей России на каждом шагу окружают напряжение: в офисе, в кругу семьи, в поездках и даже в Сети. Стресс стал настолько постоянным, что многие россияне просто не обращают на него внимание. В разговоре с РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина рассказала, почему бытовой стресс опасен и как правильно с ним справляться.

Почему стресс опасен

Под воздействием разнообразных факторов, как внешних, так и внутренних, организм реагирует состоянием стресса. При возникновении угрозы происходит выброс гормонов адреналина и кортизола в кровь, что приводит к учащению сердечного ритма и повышению артериального давления, подготавливая тело к активным действиям. Эпизодический стресс способствует активации ресурсов, однако перманентное напряжение оказывает деструктивное влияние.

Когда стресс переходит в хроническую форму, организм постоянно находится в состоянии повышенной готовности, что проявляется сужением сосудов, интенсивной работой сердца и ослаблением иммунной защиты. Это приводит к развитию постоянной усталости, нарушению сна, колебаниям артериального давления, обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта и снижению концентрации внимания. Человек становится легкораздражительным или, наоборот, теряет интерес к окружающему миру.

Откуда берется бытовой стресс

По словам Крашкиной, причины возникновения стресса у всех схожи: ссоры с близкими, дедлайны, бытовые трудности, финансовые проблемы, нехватка времени на отдых. Даже шум за окном, серое небо и тесный транспорт могут стать постоянным источником раздражения.

«Особенно тяжело стресс переносят люди с низкой самооценкой, повышенной тревожностью или те, кто живет в неблагоприятных условиях — шумных районах, холодном климате, в атмосфере неуверенности и нестабильности. Постепенно организм „изнашивается“, а привычное напряжение становится нормой», — рассказала Крашкина.

Как защитить себя

Специалист отметила, что полностью исключить стресс из жизни не получится, однако можно освоить методы контроля над ним. По мнению психотерапевта, стрессовые ситуации следует рассматривать как своеобразный индикатор того, что организму требуются отдых и восстановление сил.

Эксперт рекомендуют использовать дыхательные практики — размеренное глубокое дыхание способствует снижению тревожности и возвращает эмоциональное равновесие. Также психологи подчеркивают важность физических упражнений, поскольку активные движения запускают производство эндорфинов, которые являются природными гормонами хорошего настроения и естественным путем понижают концентрацию кортизола в организме.

Специалисты рекомендуют уделять всего несколько минут в день медитации, сосредоточившись на дыхании и находясь в тишине, — это эффективно успокаивает разум.

Также психологи советуют не держать переживания в себе и обсуждать их с теми, кому доверяете, поскольку откровенный разговор снимает внутреннее напряжение. Кроме того, эксперт напомнила о важности переключения внимания: будь то увлечение, которое приносит радость, неспешная прогулка на свежем воздухе, приятный ужин или любимая музыкальная композиция — все это восстанавливает внутренние силы.

Когда обращение к психологу становится необходимым

Профессиональная помощь требуется, когда симптомы вроде постоянного беспокойства, повышенной нервозности или проблем со сном не проходят на протяжении нескольких недель, несмотря на использование обычных методов релаксации.

«Важно понимать, что продолжительный стресс — это не признак слабости характера, а серьезное состояние, нуждающееся в профессиональном внимании. Квалифицированный специалист выявит первопричины проблемы и предложит индивидуальные методики восстановления», — сказала специалист.

Крашкина отметила, что стресс сам по себе не враг, если уметь с ним обращаться. Но оставленный без внимания, он разрушает и тело, и психику. Важно позволять себе отдыхать, не игнорировать усталость, а также учиться говорить «нет» и заботиться о себе так же, как о близких.

