Медики Словакии рассказали о тяжелом состоянии Фицо после покушения

В Словакии рассказали о состоянии премьера Фицо после покушения

22 мая стало известно о состоянии здоровья премьер-министра Словакии Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение. В мужчину выстрелили несколько после выездного заседания, когда он вышел к людям.

После покушения политик незамедлительно был госпитализирован. Сегодня врачи, которые боролись за жизнь Фицо, прокомментировали его состояние.

По словам словацких медиков, состояние пациента «серьезное, но стабильное». Уже состоялся врачебный консилиум, в ходе которого подобрали примерный план лечения Фицо.

Ранее в этой же больнице отмечали, что состояние премьер-министра улучшается, он находится в сознании. Фицо даже был в состоянии провести короткий разговор с избранным президентом Словакии Петером Пеллегрини.

О стабильном состоянии Фицо рассказывал и вице-премьер Словакии Роберт Калиняк. По его словам, политик не нуждается в новых операциях.