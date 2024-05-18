Вице-премьер Словакии: состояние Фицо после покушения стабильно

сегодня в 15:52

Вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк отметил, что состояние премьер-министра страны Роберта Фицо после покушения стабильное, однако по-прежнему тяжелое, сообщает ТАСС.

Фицо находится в больнице города Банска-Бистрица в Центральной Словакии. По словам Калиняка, позитивный прогноз состояние ожидают в ближайшее время

. «Пока, однако, его транспортировка в Братиславу невозможна. Премьер пребывает в сознании». Роберт Каряняк Вице-премьер и министр обороны Словакии

Также министр рассказал, что вице-премьеру не нужно будет проводить новые операции.

Писатель Юрай Цинтула пытался убить премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая. Он произвел несколько выстрелов в сторону политика и в итоге серьезно травмировал его. Очевидцы происшествия не дали злоумышленнику сбежать с места преступления, они удерживали его до приезда полиции.

Полиция уже предъявила обвинение задержанному. Первое судебное заседание по делу о покушении состоится 18 мая.