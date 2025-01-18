Mash: у 76-летнего телеведущего Юрия Николаева начались провалы в памяти

У известного телеведущего Юрия Николаева возникли проблемы с памятью. Народный артист РФ начал забывать свое имя, близких людей и место, где находится, сообщает Mash .

Накануне 76-летнего Юрия Александровича перевели из больницы в реабилитационный центр. Теперь специалистам предстоит помочь артисту восстановить способность передвигаться после операции на бедре.

Лечение усложняется проблемами с памятью. Врачи заметили, что по утрам Николаев все помнит, но к вечеру может забыть, где находится, кто его окружает, и попытаться выйти из палаты.

Ранее стало известно, что Юрий Николаев споткнулся дома о мебель, упал и сломал бедренную кость. Врачи провели звездному пациенту срочную операцию.