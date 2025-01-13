Телеведущий Юрий Николаев сломал бедренную кость на праздниках

Он споткнулся дома о мебель, упал и сломал кость. Пострадавшего доставили в медучреждение на скорой помощи. Врачи провели пациенту срочную операцию. Из-за возраста и слабости телеведущий два дня лежал в реанимации.

На сегодняшний день Николаев восстанавливается в обычной палате. Также его лечат от онкологии, у него рак легких и длительный стаж курения.

В ноябре телеведущий тоже упал дома, он дважды ударился головой. Тогда доктора запретили ему курить. До этого Николаев выкуривал по 50 сигарет ежедневно.