Телеведущий Юрий Николаев сломал бедренную кость на праздниках
76-летний телеведущий Юрий Николаев попал в больницу с переломом бедренной кости, сообщает Mash.
Он споткнулся дома о мебель, упал и сломал кость. Пострадавшего доставили в медучреждение на скорой помощи. Врачи провели пациенту срочную операцию. Из-за возраста и слабости телеведущий два дня лежал в реанимации.
На сегодняшний день Николаев восстанавливается в обычной палате. Также его лечат от онкологии, у него рак легких и длительный стаж курения.
В ноябре телеведущий тоже упал дома, он дважды ударился головой. Тогда доктора запретили ему курить. До этого Николаев выкуривал по 50 сигарет ежедневно.