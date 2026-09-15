Центральный парк Ногинска проведет фестиваль «Разумный фитнес»

Фестиваль «Разумный фитнес» пройдет в субботу в Центральном парке Ногинска и объединит тренировки и показательные выступления. В течение недели Богородские парки также организуют занятия, детские программы и презентацию автомобилей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На предстоящей неделе в Богородских парках состоятся спортивные, творческие и развлекательные мероприятия. Во вторник и четверг в 17:00 на сцене Центрального парка пройдут тренировки по спортивно-бальным танцам от любительского объединения «Танцы голд» для участников старше 18 лет.

В пятницу в 10:00 в камерном зале Центрального парка проведут занятие по нейрофитнесу для посетителей старше 18 лет. В субботу здесь же в 10:00 начнется фестиваль «Разумный фитнес» с тренировками и показательными выступлениями. Мероприятие рассчитано на гостей старше шести лет.

В субботу в 12:00 парки Глуховский, «Роща» и «Липовая аллея» проведут игровые, творческие и спортивные программы для детей. В Центральном парке такая программа начнется в 17:00. В воскресенье все четыре парка организуют детские мероприятия выходного дня.

Также в воскресенье в 14:00 в Центральном парке пройдет презентация автомобилей HAVAL. Для гостей подготовят тест-драйв, активности для детей и взрослых, а также концерт исполнителей Богородского округа. Возрастное ограничение — 0+.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.