В Подольске открыли два агрокласса в школе имени Куимова

В школе имени Героя России Куимова в Подольске открыли два агрокласса по направлению «Биотехнологии и пищевое производство» для учеников седьмого и десятого классов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Два специализированных агрокласса по направлению «Биотехнологии и пищевое производство» открыли в школе имени Героя России Куимова в Подольске. В них будут заниматься более 50 учеников седьмого и десятого классов. Проект реализуют при поддержке компании «Логика Молока».

Программа включает углубленное изучение естественных наук и агротехнологий, а также практическую подготовку на предприятиях агропромышленного комплекса. На первом занятии в лаборатории контроля качества школьники определяли термоустойчивость молока, проводили йодокрахмальную пробу и готовили йогурт.

«Мы с прошлого года являемся участниками проекта „Кадры в АПК“. Выпустили одиннадцатый класс, и с этого учебного года у нас открылось два агрокласса. Первый — это предпрофильный седьмой агротехнологический класс и предпрофессиональный десятый», — рассказала директор школы имени Куимова Алена Троянова.

Инженер «Логики Молока» Эдуард Султанов сообщил, что компания планирует развивать сеть агроклассов в других городах, участвовать в их оснащении и проводить для школьников практические занятия.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.