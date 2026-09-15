Первые заморозки придут в Нижегородскую область в конце сентября

Первые заморозки в Нижегородской области возможны уже в конце сентября, а теплые дни будут сменяться дождями и похолоданиями, сообщает ИА «Время Н» .

Доцент Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского Михаил Любов рассказал, что осень в регионе, вероятно, будет теплее нормы или близкой к ней. Активные циклоны принесут осадки и усиление ветра.

«Первые заморозки возможны уже в конце месяца (средняя дата для Арзамаса — 23 сентября, на севере области значительно раньше). Бабье лето будет, но, вероятно, периоды теплой сухой погоды будут чередоваться с похолоданиями и дождями», — отметил эксперт.

Средняя дата первого заморозка в Арзамасе — 23 сентября, в Ветлуге — 17 сентября, в Выксе — 28 сентября. В отдельные годы они наступают в конце августа или только в октябре.

Зима, по прогнозу Любова, будет немного теплее обычного и с достаточным количеством осадков. Во время оттепелей возможны дожди, включая ледяные.

«Скорее всего „виновником“ климатических отклонений будет теплое течение Эль-Ниньо в Тихом океане и усиление циклонической циркуляции с Атлантики», — уточнил специалист.

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