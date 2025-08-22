Мальчика, которому хаски в Сочи разорвали лицо, выписали из больницы

9-ленего мальчика Валю, который подвергся нападению двух озверевших хаски в Сочи, выписали из больницы. При этом лечение еще не закончили, хотя ребенок перенес уже пять пластических операций, сообщает «112» .

«После нападения собак мой сын остался без лица. Собаки съели лицо ему. И нас экстренно доставили в РДКБ, в Москву. Мы здесь провели уже почти полгода», — рассказывает отец ребенка Валентин Королев.

Первый этап восстановительных операций завершен, врачам удалось скорректировать щеки, нос и слизистую рта. Впереди операция на верхней губе. Она пройдет, когда Валя отдохнет от лечения.

Мужчина поблагодарил весь персонал РДКБ за помощь в восстановлении и поддержке семьи. Валя не переставал учиться даже на больничной койке, поэтому он не отстал от программы.

Трагедия произошла в феврале, когда ребенок шел к отцу по СНТ «Авиатор». Из-за соседского забора выскочили хаски, которые сорвались с цепи, и накинулись на ребенка. В итоге собак усыпили, а их хозяина приговорили к ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Оказалось, ранее хаски не убегали с участка. Они сидели в ограде на длинной привязи и практически свободно передвигались. 48-летний хозяин приезжал в СНТ один раз в пару дней, чтобы покормить животных. Но перед ЧП из-за непогоды и снегопадов не появлялся там около 12 дней. Из-за голода хаски сорвались с веревок, прокопали лаз под забором и кинулись искать еду.