Любители острых блюд больше подвержены риску рака желудка

Острая пища при потреблении в большом количестве может повысить риск рака желудка. Вредит здоровью вещество, содержащееся в остром перце, — капсаицин. При этом в умеренном количестве перец может благоприятно влиять на пищеварение, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, нутрициолог клиники «Будь здоров» на Ходынке Ольга Видякина.

«С учетом стимулирующих выработку желудочного сока свойств острой пищи потребление таких продуктов увеличивает риски обострений воспалительных заболеваний слизистых оболочек ЖКТ — гастриты, гастродуодениты, энтероколиты, эрозивные язвенные поражения слизистой. Вещество, содержащееся в остром перце, — капсаицин — при потреблении в пищу в большом количестве обладает канцерогенным эффектом и в странах, где специфика пищи подразумевает очень острые блюда в большом количестве, приводит к росту заболеваемости раком желудка», — сказала Видякина.

Она добавила, что в умеренных количествах перец в блюдах может пойти на пользу, так как это стимулирует выработку пищеварительного сока, что помогает усваивать тяжелую пищу.

«Однако при возникновении жжения в желудке, изжоги и боли в животе можно попробовать нивелировать патологические эффекты острой пищи в ЖКТ, для этого используются обволакивающие каши, кисели, хлеб, картофельное пюре, запеченные яблоки и прочее», — уточнила Видякина.

