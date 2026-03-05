Любимое блюдо россиян может серьезно навредить печени

Жареный картофель и прочие продукты с высоким содержанием крахмала, часто воспринимаемые как безобидные, в действительности несут потенциальную опасность для организма. Врач-гастроэнтеролог Виталий Фильков объяснил, как минимизировать ущерб для печени, почек и молочных желез, сообщает Поясним за Тагил .

По словам врача, термическая обработка картофеля при слишком сильном нагреве ведет к появлению канцерогенных соединений, которые могут быть опасны для здоровья, в том числе печени.

Фильков указал, что систематическое включение таких продуктов в рацион способствует формированию соединений, которые могут вызывать повреждения генетического материала и увеличивать вероятность возникновения рака. Он уточнил, что степень угрозы непосредственно связана с частотой употребления и методами готовки, а максимальный вред возникает в процессе жарки на сильном огне, при котором образуется акриламид.

Врач акцентировал, что существуют альтернативные, более щадящие способы обработки крахмалистой пищи.

«Картофель можно запекать или готовить на пару. Варка и тушение практически не приводят к образованию акриламида», — отметил Фильков.

Фильков также добавил, что важно уделять внимание выбору масла для готовки. По его словам, растительные масла с высокой точкой дымления, например, рапсовое или оливковое, при грамотном применении генерируют меньше вредных веществ. Ключевое правило — не допускать нагрева масла свыше 200 градусов.

Гастроэнтеролог обратил внимание и на размер порции. Даже эпизодическое употребление пережаренной пищи может нанести вред, однако постоянное и регулярное ее присутствие в меню повышает риски многократно.

