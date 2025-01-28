Латвийский реабилитационный центр перестал готовить украинских медиков

Латвийский реабилитационный центр «Вайвари» временно приостановил обучение врачей из Украины. Об этом сообщает РИА Новости .

Такое решение в «Вайвари» приняли из-за того, что президент США Дональд Трамп поставил на паузу программы оказания финансовой помощи другим странам. Политик подписал указ сроком на 90 дней.

Американские чиновники будут проверять, насколько выделяемые деньги соответствуют внешней политике США.

Проект, который проводили в «Вайвари», финансировался за счет этих средств.

Ранее в Соединенных Штатах приостановили прием заявок на участие в программе помощи беженцам из Украины.