сегодня в 11:08

США приостановили прием заявок на участие в программе помощи беженцам из Украины

Соединенные Штаты временно перестали принимать заявки для участия в программе помощи беженцам из Украины. Это сделано в соответствии с исполнительным указом о защите американских границ, сообщает РБК со ссылкой на сайт Службы гражданства и иммиграции США.

Ведомство временно ставит на паузу прием онлайн-заявок на участие в программе поддержки, формы I-134A и заявлений о финподдержке. Срок приостановки неизвестен.

Заявки вновь начнут принимать после того, как произойдет пересмотр процедур условно-досрочного освобождения в рамках требований к приказу о защите американских границ.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что на территории страны находится 21 млн мигрантов. Большая часть из них — преступники.