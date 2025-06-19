Косметолог Киричук научила россиянок возвращать свежий и отдохнувший вид лицу

Из-за нарушения сна, стресса, обезвоживания и гипоксии тканей внешний вид лица становится тусклым и уставшим. Эти факторы приводят к появлению сухости кожи и к мелким морщинкам, но каждая женщина мечтает об обратном — выглядеть хорошо, свежо и отдохнувшей. Врач-дерматовенеролог, косметолог Светлана Киричук рассказала, какими средствами пользоваться, чтобы вернуть лицу свежесть, сообщает «Вечерняя Москва».

«Кроме того, на состояние кожи негативно влияют плохая экология и неправильный уход. При выраженной усталости на клеточном уровне снижается доставка кислорода и питательных веществ в тканях. Также замедляется микроциркуляция, ухудшается лимфоотток, возрастает уровень окислительного стресса», — рассказала Киричук.

Убрать признаки усталости можно средством с физиологическим pH (5,0-5,5). Такой уход поможет коже восстановить барьер, избавит ее от загрязнения, а также улучшит газообмен и микроциркуляцию. Как итог женщина получит более яркий и ровный тон кожи спустя 7-10 дней регулярного ухода.

Также в уходе косметолог рекомендовала использовать ниацинамид (витамин В3 — ред.), который снижает воспаление, регулирует выработку себума и снижает пигментацию. Киричук советует не забывать и о питании кожи. Для этого можно использовать средства с гиалуроновой кислотой, бетаином и алоэ вера. По ее словам, кожа может выглядеть уставшей из-за недостатка влаги.

От темных кругов под глазами можно избавиться с помощью средств, которые содержат в своем составе кофеин, пептиды, витамин К. В летний период, когда солнце становится более активным, кожу следует защищать от вредного ультрафиолетового излучения средствами SPF высокого содержания.