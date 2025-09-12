Комбинация факторов: какие продукты и привычки запускают мигрень

«Чаще всего приступ запускает не один фактор, а их комбинация. Триггеры мигрени очень индивидуальны. Однако можно выделить наиболее распространенные, связанные с образом жизни и питанием. К главным триггерам относится нарушение сна: как недосып, так и избыточный сон в выходные дни, вызывающий „мигрень выходного дня“», — сказала Филева.

Она добавила, что не менее значим стресс. Причем в случае эмоционального перенапряжения приступ часто случается не в момент пика, а в фазу расслабления после него.

«Пропуск приема пищи, голод и связанное с ним снижение уровня глюкозы в крови также могут стать мощными провокаторами мигрени. Среди пищевых продуктов классическими триггерами считаются те, что содержат биогенные амины — биологически активные соединения, которые образуются в процессе ферментации или брожения», — рассказала врач.

В пример Филева привела тирамин в выдержанных сырах, копченостях и орехах, гистамин в красном вине и пиве, нитраты в переработанном мясе (сосиски, бекон).

«Кофеин при мигрени имеет двоякое действие: в малых дозах он может купировать боль, но резкий отказ от него у кофеманов часто лишь провоцирует приступы. К дополнительным триггерам можно отнести яркий мерцающий свет, громкие звуки, резкие запахи, перепады атмосферного давления, физическое переутомление и интенсивные тренировки», — добавила специалист.

По ее словам, эти факторы могут вызывать напряжение сосудов и мышц, способствуя развитию мигренозного приступа.

12 сентября отмечается Международный день борьбы с мигренью. Мигрень — приступы пульсирующей головной боли, они могут длиться от нескольких часов до 2-3 дней, усиливаться при физической активности.