Кофе дорожает: врач рассказала, какие напитки взбодрят не хуже эспрессо

Заменить кофе можно без потери бодрости — например, черным или зеленым чаем, какао или матчей, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Ранее Газета.ru сообщила, что кофе в 2026 году в России подорожает на 20-25%. Основатель сети кофеен One Price Coffee Сергей Румянцев в комментарии РИАМО уточнил, что кофе подорожает в основном из-за налоговых изменений и общей инфляции.

«Наиболее близкой и физиологичной альтернативой выступает качественный чай. В черном чае содержится больше кофеина, чем в зеленом, но оба вида чая могут стать хорошей альтернативой кофе. Действие кофеина в чае смягчается за счет L-теанина, что обеспечивает более плавное и продолжительное чувство бодрости без резких перепадов», — сказала Кашух.

Она добавила, что цикорий, популярный как бескофеиновый вариант, не обладает прямым стимулирующим действием, но его вкус может напоминать кофейный. Также для утреннего тонуса можно рассмотреть какао или матчу: они содержат теобромин и кофеин, но действуют на организм мягче, чем кофе.

«С осторожностью стоит относиться к различным энергетическим напиткам и таблеткам с кофеином. Их бесконтрольное употребление легко приводит к передозировке и может вызвать тахикардию и другие нарушения сердечного ритма, нервозность, проблемы со сном», — предупредила врач.

