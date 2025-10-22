Зависит от налогов и инфляции: насколько вырастет цена чашки кофе в России

«Рост не сегодня случился. Кофе рос весь прошлый год. В прошлом году действительно был резкий скачок — самый крупный за последние 50 лет, в конце года. Поэтому в этом году все подорожало очень серьезно. В следующем году, скорее всего, рост тоже продолжится. Я не знаю, будет ли это 25%, 20% или меньше, но связано это, скорее всего, не с биржей, а с новыми налоговыми нововведениями. Думаю, рост розничных цен будет обусловлен именно этим», — сказал Румянцев.

Он отметил, что не получится посчитать сколько будет стоить чашка кофе. Сейчас на рынке цена варьируется от 100 до 700 рублей в разных заведениях. Усреднить не получится.

«Конкуренция высокая, разброс цен огромный — в 5–6 раз, и при этом кофе бывает близкий по качеству. Поэтому здесь невозможно вывести единую цену. Рост на бирже действительно продолжается, но, наверное, колебания в пределах 10–15% — это максимум. Все остальное подорожание, если и будет, — это налоги, инфляция и прочие факторы», — заключил эксперт.

