Кейт Миддлтон заявила о наступлении ремиссии рака

сегодня в 21:25

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что у нее началась ремиссия онкологического заболевания, однако для полного восстановления потребуется время, сообщает «Интерфакс» .

«Я испытываю облегчение сейчас, находясь в ремиссии», — приводит слова Миддлтон телеканал Sky News.

Она подчеркнула, что в настоящее время полностью сосредоточена на полном выздоровлении, для которого потребуется время.

Супруга принца Уильяма выразила благодарность за оказанную поддержку королевской семье во время тяжелой болезни.

Ранее принц Уильям вместе с женой Кейт Миддлтон пропустили традиционный предрождественский обед короля Карла III. Жители Британии были удивлены поступком членов королевской семьи.