Овчинский: в Восточном Измайлове освободили площадку для жилья по реновации

Площадку для новостройки по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой освободили на востоке Москвы в районе Восточное Измайлово, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Она расположена на месте двух расселенных домов по адресам: Сиреневый бульвар, дом 70, корпус 1, и 16-я Парковая улица, дом 16, корпус 2.

«Ожидается, что общая площадь жилья в новом доме составит около 22 тыс. кв. м, это более 390 квартир с готовой улучшенной отделкой. Строительство жилого комплекса планируется начать в ближайшие месяцы. Его возведут по современным стандартам. Первые этажи будут нежилыми, с просторным вестибюлем и функциональными помещениями. На придомовой территории проведут комплексное благоустройство и озеленение», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Как уточнили в пресс-службе Департамента градостроительной политики, в шаговой доступности расположены образовательные и медицинские учреждения, остановки общественного транспорта и прогулочные зоны.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в этом году новое жилье по программе реновации получили больше 18 тысяч москвичей.