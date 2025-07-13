Несите огнемет: в Волгограде заметили огромных пауков с длинными ногами

Жители Волгограда заметили крупного паука с длинными ногами, который забрался в беседку на даче и не испугался человеческих возгласов и любопытства, сообщает V1.RU .

Нежданного гостя заметили на даче в Краснооктябрьском районе. На опубликованном кадре видно, как крупный паук расположился на подушке.

«Кто это может быть? В беседку на даче приполз. Случайно оглянулись и ахнули. Первый раз такого встретили здесь за три года. Он такой спокойный еще. Сидит и даже не думает убегать», — говорит автор снимка.

Как отметил известный биолог, научный сотрудник ВолГУ Николай Онистратенко, что это паук из семейства пизаурид. Предположительно, какой-то из пауков-охотников Dolomedes, который не представляет опасности для человека.

Эксперт добавил, что паук всего лишь пришел на свидание к самке, которая привлекла его своим заманчивым запахом. При этом самка обычно намного крупнее и суровее, поэтому после спаривания с легкостью может использовать самца в качестве ужина.

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