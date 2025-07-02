В Крыму выявлен первый случай заражения глистами через укус комара
Главный врач центра гигиены и эпидемиологии в Крыму и Севастополе Роман Проскурнин рассказал, что на полуострове впервые зафиксировали случай заражения дирофиляриозом после укуса комара, сообщает Крымское информационное агентство.
Паразитологи отмечают, что климатические условия полуострова благоприятны для размножения кровососущих насекомых, способных распространять инфекционные заболевания. Комары в Крыму могут быть переносчиками возбудителей малярии, лихорадки Денге, Чикунгунья, Зика, желтой лихорадки и других опасных инфекций.
Проскурнин уточнил, что в Крыму обитает 40 видов кровососущих комаров, из которых наиболее опасны представители родов Culex, Anopheles, Coquillettidia, Culiseta и Aedes. Комары рода Culex, распространенные по всему региону, способны переносить не только вирусные инфекции, но и паразитических глистов, вызывающих филяриоз у людей и животных.
«В этом году в Крыму зарегистрирован первый случай заражения дирофиляриозом. Это паразитарное заболевание вызывается личиночной стадией нитевидной нематоды. Опасный глист, попадая в организм человека или животного, поражает зрение и другие органы с преимущественно хроническим течением», — рассказал Проскурнин.
По его словам, источником инфекции чаще всего становятся домашние животные, особенно собаки, реже — кошки. Комары выступают промежуточными хозяевами и переносят инвазивные личинки. Симптомы заболевания зависят от формы: при кожной инвазии появляются уплотнение и боль в месте укуса, при глазной — поражаются слизистая оболочка и другие структуры глаза.
Проскурнин добавил, что лечение дирофиляриоза у людей проводится хирургическим путем — паразита извлекают из организма.