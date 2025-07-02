В Крыму выявлен первый случай заражения глистами через укус комара

Главный врач центра гигиены и эпидемиологии в Крыму и Севастополе Роман Проскурнин рассказал, что на полуострове впервые зафиксировали случай заражения дирофиляриозом после укуса комара, сообщает Крымское информационное агентство .

Паразитологи отмечают, что климатические условия полуострова благоприятны для размножения кровососущих насекомых, способных распространять инфекционные заболевания. Комары в Крыму могут быть переносчиками возбудителей малярии, лихорадки Денге, Чикунгунья, Зика, желтой лихорадки и других опасных инфекций.

Проскурнин уточнил, что в Крыму обитает 40 видов кровососущих комаров, из которых наиболее опасны представители родов Culex, Anopheles, Coquillettidia, Culiseta и Aedes. Комары рода Culex, распространенные по всему региону, способны переносить не только вирусные инфекции, но и паразитических глистов, вызывающих филяриоз у людей и животных.

«В этом году в Крыму зарегистрирован первый случай заражения дирофиляриозом. Это паразитарное заболевание вызывается личиночной стадией нитевидной нематоды. Опасный глист, попадая в организм человека или животного, поражает зрение и другие органы с преимущественно хроническим течением», — рассказал Проскурнин.

По его словам, источником инфекции чаще всего становятся домашние животные, особенно собаки, реже — кошки. Комары выступают промежуточными хозяевами и переносят инвазивные личинки. Симптомы заболевания зависят от формы: при кожной инвазии появляются уплотнение и боль в месте укуса, при глазной — поражаются слизистая оболочка и другие структуры глаза.

Проскурнин добавил, что лечение дирофиляриоза у людей проводится хирургическим путем — паразита извлекают из организма.