Кейт Миддлтон и принц Уильям пропустили предрождественский обед Карла III

Принц Уильям вместе с женой Кейт Миддлтон пропустили традиционный предрождественский обед короля Карла III, и это удивило британцев, сообщает kp.ru .

По информации Daily Mail, вместо обеда они решили провести время с членами королевской семьи на Рождество в поместье Сандрингем. Сейчас чета с детьми находится в Норфолке.

Кейт Миддлтон пока избегает большого скопления людей после курса химиотерапии. Также от участия в мероприятии отказались принц Эндрю и его жена: это связано с оказанным ранее на них давлением.

Ранее СМИ писали, что принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон могут занять британский королевский престо раньше из-за затянувшегося лечения короля Карла III.

Как заявила королевский биограф Салли Беделл Смит, на данный момент действующий монарх продолжает выполнять свои обязанности, однако вынужден во многом себя ограничивать. Большую часть обязанностей взяли на себя наследник и его супруга.