Кейт Миддлтон может стать королевой раньше, чем ожидалось

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон ее супруг принц Уильям могут занять королевский престол в связи с затянувшимся лечением короля Карла III, сообщает Super.ru .

Об этом в интервью изданию People заявила королевский биограф Салли Беделл Смит.

Она подчеркнула, что монарх продолжает выполнять свои обязанности, однако был вынужден во многом себя ограничить. Большую часть обязанностей на себя взяли его наследник с супругой, что, по мнению биографа, является подготовкой к трону. Болезни членов семьи стали «звоночком», что пора торопиться.

«Перед бурей всегда есть ощущение спокойствия. Здоровье Кейт было в приоритете, но также позволило каждому члену семьи сделать шаг назад и понять, что важно сейчас», — заключила Смит.

Ранее младший сын принцессы Дианы и Карла III, принц Гарри отреагировал на слухи о своем разводе с супругой Меган Маркл, которые не утихали несколько месяцев.