Принц Гарри отреагировал на слухи о разводе с Меган Маркл

Младший сын принцессы Дианы и Карла III, принц Гарри отреагировал на слухи о своем разводе с супругой Меган Маркл. Герцог Сассекский дал понять, что эта информация не соответствует действительности, сообщает Super.ru .

Слухи о расставании знаменитой пары не утихали несколько месяцев. Сначала принц Гарри разослал рождественские приглашения, из которых следует, что он будет отмечать праздник в одиночестве — без жены и детей. Затем они появились на разных мероприятиях и по отдельности.

Принц Гарри ответил на вопрос журналиста о своих отношениях с женой. Он пошутил, что, по мнению прессы, семейная пара уже 10 или 12 раз покупала новый дом и столько же раз разводилась.

«Больше всего мне жаль троллей. Их надежды только строятся и строятся, а потом ничего не происходит», — заявил принц Гарри на саммите New York Times DealBook.

Герцоги Сассекские также дали понять, что не планируют возвращаться в Великобританию «под крыло» королевской семьи. По словам принца Гарри, ему хорошо в Америке, где близкие живут обычной жизнью. Он подчеркнул, что именно этого для него хотела знаменитая мать — принцессе Диана.

Ранее с пальца принцессы Уэльской Кейт Миддлтон пропало известное обручальное кольцо. Оно принадлежало покойной принцессе Диане. Принц Уильям вручил украшение с бриллиантами и сапфиром своей невесте в день помолвки. Однако теперь Миддлтон перестала носить кольцо бренда Garrard — драгоценность уже давно никто не видел.