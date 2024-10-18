Кейт Миддлтон перестала носить культовое обручальное кольцо принцессы Дианы

Принц Уильям вручил украшение с бриллиантами и сапфиром своей невесте в день помолвки. Однако теперь Миддлтон перестала носить кольцо бренда Garrard — драгоценность уже давно никто не видел.

Теперь на безымянном пальце принцессы красуются простое обручальное кольцо и набор из трех колец «вечной любви». Эти украшения обычные, сделаны из золота. В них вставлены небольшие драгоценные камни — гранаты или сапфиры. Новые кольца выглядят скромнее кольца принцессы Дианы.

Эксперты предполагают, что у новых украшений есть скрытый смысл. Они, предположительно, символизируют важные этапы жизни Миддлтон, например, годовщину и рождение детей.

Также существует несколько причин, по которым принцесса могла отказаться от кольца принцессы Дианы. Так, украшение могли отправить на чистку или полировку. Кроме того, Миддлтон могла навсегда отказаться от перстня, так как он не соответствует сдержанному стилю принцессы.

Ранее Миддлтон закончила тяжелый курс лечения от рака. Она собирается в ближайшее время вернуться к участию в публичных мероприятиях.