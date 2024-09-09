The Guardian: принцесса Уэльская Миддлтон закончила тяжелый курс лечения от рака

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала, что закончила девятимесячный курс лечения от рака. Об этом сообщает издание The Guardian .

Миддлтон прикладывает усилия, чтобы вновь не заболеть недугом после окончания курса химиотерапии. Она собирается в ближайшее время вернуться к участию в публичных мероприятиях.

Принцесса Уэльская ранее отмечала, что проходила лечение химиотерапией на протяжении девяти месяцев. Для нее и семьи это было «страшным» испытанием.

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская не сможет поддержать принца Уильяма на благотворительном королевском матче по поло. Она проходит лечение от онкологии.