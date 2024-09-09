The Guardian: принцесса Уэльская Миддлтон закончила тяжелый курс лечения от рака
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала, что закончила девятимесячный курс лечения от рака. Об этом сообщает издание The Guardian.
Миддлтон прикладывает усилия, чтобы вновь не заболеть недугом после окончания курса химиотерапии. Она собирается в ближайшее время вернуться к участию в публичных мероприятиях.
Принцесса Уэльская ранее отмечала, что проходила лечение химиотерапией на протяжении девяти месяцев. Для нее и семьи это было «страшным» испытанием.
Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская не сможет поддержать принца Уильяма на благотворительном королевском матче по поло. Она проходит лечение от онкологии.