В Кенсингтонском дворце заявили, что Кейт Миддлтон не сможет поддержать мужа

сегодня в 11:25

Онкобольная Кейт Миддлтон не посетит благотворительный королевский матч по поло

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая проходит лечение от онкологии, не сможет присутствовать на благотворительном королевском матче по поло и поддержать принца Уильяма, сообщает «Царьград» .

На благотворительном кубке 2024 года принц Уильям выступит в качестве игрока.

«Кейт проходит курс химиотерапии в ходе лечения от рака, поэтому не сможет посетить матч», — цитирует слова представителей Кенсингтонского дворца издание Independent.

Собранные на благотворительном турнире денежные средства передадут Ассоциации по борьбе с заболеваниями двигательных нейронов, Воздушной скорой помощи Уэльса, Королевскому африканскому обществу и другим организациям.

В середине июня Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после обнаружения у нее онкологического заболевания. Королевская особа посетила парад в честь дня рождения короля Великобритании Карла III. Супруга принца Великобритании Уильяма не выходила в свет с декабря 2023 года.