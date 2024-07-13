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В Кенсингтонском дворце заявили, что Кейт Миддлтон не сможет поддержать мужа

Онкобольная Кейт Миддлтон не посетит благотворительный королевский матч по поло
Общество

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая проходит лечение от онкологии, не сможет присутствовать на благотворительном королевском матче по поло и поддержать принца Уильяма, сообщает «Царьград».

На благотворительном кубке 2024 года принц Уильям выступит в качестве игрока.

«Кейт проходит курс химиотерапии в ходе лечения от рака, поэтому не сможет посетить матч», — цитирует слова представителей Кенсингтонского дворца издание Independent.

Собранные на благотворительном турнире денежные средства передадут Ассоциации по борьбе с заболеваниями двигательных нейронов, Воздушной скорой помощи Уэльса, Королевскому африканскому обществу и другим организациям.

В середине июня Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после обнаружения у нее онкологического заболевания. Королевская особа посетила парад в честь дня рождения короля Великобритании Карла III. Супруга принца Великобритании Уильяма не выходила в свет с декабря 2023 года.