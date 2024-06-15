Принцесса Кейт Миддлтон впервые после обнаружения рака появилась на публике

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после обнаружения у нее онкологии. Супруга принца Великобритании Уильяма не выходила в свет с декабря прошлого года, сообщает РБК .

Королевская особа посетила парад в честь дня рождения короля Великобритании Карла III (церемония Trooping the Colour).

В параде участвовали более 1 тыс. британских военнослужащих. Во время церемонии король провел смотр гвардейских полков. В конце мероприятия на балкон Букингемского дворца вышла королевская семья.

«В плохие дни ощущаешь слабость, усталость. <…> В хорошие дни чувствуешь себя сильнее», — написала Миддлтон в соцсети Х перед парадом, отметив, что ее химиотерапия продвигается хорошо.

Ранее эксперт по королевской семье Великобритании Кэти Николл заявила, что Кейт Миддлитон столкнулась с осложнениями из-за курса химиотерапии. Здоровье принцессы ухудшилось после серьезной операции.