Больная раком Кейт Миддлтон столкнулась с осложнениями после химиотерапии

Королевский эксперт Николл заявила об осложнениях у Кейт Миддлтон после «химии»

Эксперт по королевской семье Великобритании Кэти Николл заявила, что онкобольная принцесса Уэльская Кейт Миддлитон столкнулась с осложнениями из-за курса химиотерапии. По словам инсайдера, здоровье королевской особы ухудшилось после «серьезной операции», сообщает Общественная Служба Новостей .

Еще с первых этапов борьбы с раком у Миддлтон были проблемы со здоровьем, рассказала эксперт. В то же время Николл не стала конкретно говорить, о каком именно недуге идет речь.

«Это случилось после серьезной операции и довольно длительного периода восстановления», — поделилась инсайдер.

Николл утверждает, что в конечном счете супруга принца Уильяма пошла на поправку. Кейт Миддлтон намерена вернуться к своим обязанностям сразу же, как ей это позволит здоровье.