Врач Неронов: если есть бобовые ежедневно, то могут быть проблемы с пищеварением

Есть бобовые, например, горох, фасоль и чечевицу, каждый день возможно, но это может вызывать проблемы с пищеварением, особенно если их употреблять в больших количествах или без предварительной подготовки, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

10 февраля по решению ООН отмечается Всемирный день зернобобовых. Зернобобовыми называют сухие семена бобовых растений, то есть растений, плоды которых созревают в стручках. Самыми известными являются горох, фасоль, чечевица и нут. Они входят в состав главных блюд и являются неотъемлемым элементом кухонь всего мира.

«Бобовые содержат олигосахариды, которые могут вызывать газообразование и дискомфорт», — сказал Неронов.

Он порекомендовал начинать с небольших порций и постепенно увеличивать их, чтобы организму было легче адаптироваться.

«Надо отметить, что бобовые считаются одними из самых полезных продуктов благодаря высокому содержанию белка, клетчатки, витаминов и минералов. Они богаты антиоксидантами, такими как полифенолы, которые помогают защищать организм от окислительного стресса», — добавил гастроэнтеролог.

Неронов разъяснил, что высокое содержание клетчатки способствует нормализации работы кишечника, снижению уровня холестерина и регулированию сахара в крови, тем самым поддерживая общее здоровье.