Кардиолог назвал киви самым питательным фруктом

Кардиолог Аурелио Рохас назвал киви фруктом с наибольшей питательной ценностью. По его словам, польза зависит от сорта, сообщает «Царьград» .

El Confidencial со ссылкой на Рохаса пишет, что регулярное употребление киви положительно влияет на несколько систем организма. Желтый сорт содержит значительно больше витамина С, чем зеленый. Врач рекомендует его для укрепления иммунитета и снижения хронического воспаления.

Зеленый киви кардиолог советует тем, кто хочет наладить пищеварение, сбросить вес, контролировать скачки глюкозы и инсулина или улучшить состояние кишечной микрофлоры.

По словам Рохаса, зеленый сорт также помогает при бессоннице. Эффект будет заметнее, если есть фрукт непосредственно перед сном.

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