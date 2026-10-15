Три команды из Химок выступили на парусно-гребной регате

Экипажи из Химок 14 октября приняли участие в регате ко Дню командира корабля Военно-морского флота. Соревнования собрали более 150 спортсменов и прошли в статусе чемпионата и первенства Московской области по морскому многоборью, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Химки на парусно-гребной регате представляли три команды — «Единые», «Гвардейцы» и беговой клуб #khimkiranbar. В состав экипажей вошли активисты и представители общественных организаций округа. Химчане преодолели дистанцию 1000 метров с результатами 9 минут 43 секунды, 9 минут 50 секунд и 10 минут 25 секунд.

Для многих участников это был первый опыт подобных соревнований. По их словам, регата помогла освоить управление парусом и веслами и сплотить команды: результат гонки зависит от слаженности всего экипажа, а не одного человека.

Организаторами выступили Центральный спортивный клуб Армии, федерация морского многоборья Московской области, межрегиональное общественное движение «Я люблю Родину» и региональная общественная организация «Добровольное объединение молодежи «Подросток и Мир»».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.