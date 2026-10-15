Студентам на Урале пообещали закрыть душевые из-за жалоб депутатам на плесень

На Урале студенты пожаловались, что моются из шлангов в убитых душевых общежития, на капремонт которых было потрачено 17 млн рублей, сообщает Ural Mash .

5 лет назад в корпусе общежития обновили кухни и душевые. Но сейчас там все в ужасном состоянии. Студенты отметили, что при поломке хотя бы одной кабинки, начинается потоп. Происходит такое часто, поэтому стены покрылись плесенью, а штукатурка осыпается. Кроме того, в отсыревших перекрытиях завелись крысы.

Сегодня уже не работает пять из девяти душевых. В оставшихся часто нет леек, поэтому ребята моются из шлангов. По их словам, тех, кто брался за них во время потопа, било током из-за плохой гидроизоляции.

Новый ремонт руководство вуза обещало сделать прошедшим летом, но этого не произошло. В университете сказали, что из-за жалоб студентов организована внутренняя проверка.

Также заведующая общежития начала угрожать студентам полностью закрыть душевые из-за жалоб. Она обиделась, когда узнала, что ребята написали о проблеме депутатам. Сказала, что должна была закрыть кабинки еще весной, но оттягивала этот момент. А ремонт, который должны были провести летом, перенесли не из-за нее, а из-за «подрядчика высшего класса».

Душевые уже не работают в большей части корпуса. Мыться на цокольном этаже студенты боятся, так как шланги бьются током, а на голову может свалиться плитка. Многие ребята принимают душ у знакомых.

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