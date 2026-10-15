Делегация из китайского Чэнду посетила Павловский Посад

Делегация города Чэнду китайской провинции Сычуань 14 октября посетила Павлово-Посадский округ и познакомилась с местным текстильным производством, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гости посетили фабрику «Павлово-Посадский Шелк» — одно из старейших ткацких предприятий округа, основанное в 1812 году.

Сегодня фабрика сочетает традиции и современные технологии. Она выпускает портьерные и церковные ткани, а также инженерные материалы для промышленности и транспортной безопасности. Предприятие имеет статус почетного члена гильдии поставщиков Московского Кремля.

Администрация округа рассматривает такие встречи как возможность обменяться опытом и найти направления сотрудничества. Округ заинтересован в развитии партнерства с регионом гостей и готов обсуждать совместные проекты и практическую кооперацию.

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко поблагодарил руководителя делегации Янь Вэйдуна и гостей за конструктивный и теплый разговор. Встречу рассматривают как основу для будущих совместных проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Московской области должны быть открыты новые перерабатывающие производства иностранных компаний из Индии и Китая.