Врачи Домодедовской больницы рассказали о безопасности пациентов при операциях

Заведующая отделением анестезиологии и реанимации стационара № 1 Домодедовской больницы Ксения Рязанцева рассказала о работе анестезиологов в преддверии их профессионального праздника 16 октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Анестезиологи Домодедовской больницы сопровождают пациентов от подготовки к операции до стабилизации состояния после нее. Во время хирургического вмешательства они не только обеспечивают обезболивание, но и контролируют все жизненно важные функции организма.

«Служба обеспечивает полную безопасность пациента на всех этапах — от подготовки к операции до стабилизации его состояния после нее», — подчеркнула заведующая отделением анестезиологии и реанимации стационара № 1 Ксения Рязанцева.

В больнице проводят все виды обезболивания: общий наркоз, современные нейроаксиальные блокады, в том числе эпидуральную анестезию, и проводниковую анестезию.

По словам Рязанцевой, вся команда участвует в лечении, обеспечении безопасности и стабилизации состояния пациента. Работа анестезиологов часто остается незаметной для больных, но играет важную роль в современной хирургии. Профессиональный праздник этих специалистов отмечают 16 октября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.