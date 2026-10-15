В Жуковской больнице будущим мамам расскажут об уходе за новорожденным

Педиатр проведет лекцию «Уход за новорожденным» 17 октября, в субботу, в женской консультации городской поликлиники Жуковской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

На лекции будущим мамам расскажут о гигиене, купании, кормлении, уходе за кожей и сне младенца. Также педиатр объяснит, как организовать пространство и микроклимат для ребенка.

«Уход за новорожденным — это целый комплекс ежедневных забот, цель которых — обеспечить малышу чистоту, комфорт, безопасность и все необходимое для здорового развития. Мы отвечаем на вопросы и даем простые и полезные советы», — пояснила заведующая женской консультацией Татьяна Швыряева.

Лекции проходят регулярно и предназначены только для пациенток женской консультации. На встречах присутствует врач-психотерапевт. Участницы могут задавать лектору и психотерапевту волнующие их вопросы. Будущие мамы, уже посетившие занятия, отмечают их пользу.

24 октября состоится традиционная лекция «Грудное вскармливание». Ее проведет сотрудник Института гигиены Татьяна Шумакова.

Записаться на лекции можно через врача женской консультации. Начало — в 11:00. Место проведения — городская поликлиника, кабинет 332, корпус 1, улица Фрунзе, дом 1. Вход — со стороны улицы Чкалова, 28.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.