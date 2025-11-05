Как победить хронический стресс? Рассказывает врач

Ежедневные прогулки, дыхательные практики, нормальный сон и сбалансированное питание помогают снизить нервное напряжение и восстановить эмоциональное равновесие, подчеркнула в беседе с РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Для управления хроническим стрессом эффективны регулярные практики, а не разовые действия. Хорошей профилактикой могут стать ежедневные прогулки, дыхательные упражнения и медитации, снижающие нервное перенапряжение», — сказала Демьяновская.

Она подчеркнула, что важны также нормализация режима сна и питания.

«Полноценный ночной отдых и разнообразный рацион необходимы для нормальной работы нервной системы. Ключевой момент в управлении стрессом — поиск и устранение его источника. В некоторых случаях для этого полезна работа со специалистом — медицинским психологом или психотерапевтом», — отметила врач.

5 ноября отмечается День осведомленности о стрессе. Это явление представляет собой реакцию организма на воздействие различного рода внешних факторов. Стресс – это обычно либо слишком интенсивное воздействие, либо когда факторов воздействия слишком много. Может быть и наоборот – факторов недостаточно, и они не слишком интенсивны. Все это сопровождается ускоренными и усиленными мобилизационными процессами в нервной системе.

