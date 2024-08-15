Инфаркт «помолодел»: врач ответил, как сохранить сердце здоровым

Врач-кардиолог Александр Розанов объяснил, поему инфаркт миокарда в последнее время все чаще находят у людей моложе 40 лет. По его словам, в этом вопросе многое зависит от образа жизни.

«Правильное питание, адекватное движение, контроль веса, контроль уровня артериального давления, уровня липидов в крови, крепкий, здоровый сон, отказ от курения, адаптивное преодоление стрессов, контроль глюкозы и правильное употребление жидкости», — перечислил Розанов условия здоровья сердца в эфире радио Sputnik.

Среди других важных факторов для пресечения появления инфаркта — режим дня и достаточный объем отдыха. По словам медика, в наши дни многие люди «загоняют» себя в стремлении все к новым и новым целям, забывают о здоровье ради работы. Это тоже негативно влияет на организм.

Наконец, большое значение для здоровья сердца имеет наследственность: если бабушка или дедушка пережили инфаркт в 30 лет, он может с большой вероятностью развиться и у внуков.