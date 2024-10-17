ИИ помогает снизить вероятность ошибки врача при диагностировании рака

Современные AI-решения активно применяются в диагностике рака молочной железы. Эти алгоритмы позволяют врачам получить второе мнение в реальном времени, тем самым снижая вероятность ошибки и ускоряя процесс постановки диагноза. Об этом РИАМО сообщила врач-маммолог, руководитель медицинского направления СберМедИИ Ольга Пучкова.

С 14 по 20 октября проходит неделя борьбы с раком молочной железы — важный повод напомнить женщинам о необходимости заботы о себе. Рак молочной железы остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин, ежегодно тысячи жизней теряются из-за позднего обнаружения болезни.

В России, начиная с 40 лет, женщинам рекомендуется проходить маммографию раз в два года. Эти меры позволяют вовремя выявить болезнь и начать лечение.

Ранняя диагностика — ключевой фактор в успешной борьбе против рака молочной железы. По результатам исследования в Швеции регулярный маммографический скрининг снижает риск смерти от рака груди в течение 10 лет на 41%. На 25% уменьшается риск развития метастатического рака молочной железы. Такие результаты достигаются благодаря доступности современной диагностики, а также применения AI-технологий, которые помогают врачам выявить болезнь на более ранней стадии.

«Например, AI может оценивать качество проведенной маммографии, анализировать исследования, подсвечивая участки изменений врачу, что особенно важно для точности диагностики и сокращения количества ложноотрицательных результатов», — рассказала Пучкова.

Технологии AI также уменьшают нагрузку на врачей, помогая автоматизировать рутинные задачи.

«Технологии AI становятся незаменимыми помощниками в диагностике, позволяя выявлять болезнь на ранних стадиях. Регулярные обследования, здоровый образ жизни и внимание к наследственным факторам могут спасти тысячи жизней», — добавила эксперт.