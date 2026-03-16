«Играете в рулетку»: установка виниров за границей может обернуться катастрофой

Поездки за «идеальной улыбкой» в другие страны нередко оборачиваются проблемами. Лучше выбирать врача по работам, а не за границей, сообщил РИАМО главный врач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин.

«Страна здесь вообще не главный критерий. Можно поехать в Германию, заплатить космические деньги и получить ужасные виниры. Есть просто шикарные, а есть — полный провал. И география тут ни при чем. Все упирается в конкретного врача, его практику. В его руки, в его голову и в его совесть», — сказал Матюхин.

Он добавил, что за границу делать виниры ездят по разным причинам: недоверие к отечественной медицине — чаще всего так выбирают «бюджетную» Турцию.

«Либо хотят сэкономить — тут Египет, Индия и Китай либо, наоборот, гонятся за „супер-качеством“ (Германия, Швейцария, Италия). И те, и другие часто попадают в ловушку. Потому что дешево — значит почти всегда рискованно. А дорого — не значит хорошо, это значит, что вы заплатили много», — предупредил стоматолог.

Матюхин отметил, что наткнуться на кривые руки можно в любой стране — от Турции до Швейцарии. Но в странах с сильной экономикой и действительно развитой медициной (Германия, Италия, Швейцария, Австрия) вероятность ниже.

«Но и цена там соответствующая. А в странах вроде Турции или Китая вы играете в рулетку: либо повезет, либо нет. Чаще — нет. Поэтому я всегда за то, чтобы искать мастера по его работам, а не по флагу на входе в клинику», — резюмировал специалист.

Ранее россиянка полетела в Турцию ради установки виниров, но во время процедуры ей настолько сильно спилили зубы, что от нижнего ряда почти ничего не осталось. В итоге она получила сломанные коронки, воспаление и сильные боли.

