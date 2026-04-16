Храп, дефицит B12 и привычные таблетки: что может стоять за ухудшением памяти

Проблемы с памятью многие привычно списывают на возраст, усталость и перегрузку. Но на практике за забывчивостью нередко стоят причины, которые долго остаются без внимания: нарушения сна, скрытые дефициты, проблемы с обменом веществ и даже лекарства, которые человек принимает годами. Об этом РИАМО сообщил врач–эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Никита Гурьянов.

Синдром обструктивного апноэ сна

«Одной из самых недооцененных причин ухудшения памяти остается синдром обструктивного апноэ сна. Человек может спать положенные восемь часов, но при этом десятки раз за ночь его дыхание кратковременно останавливается, а мозг переживает эпизоды гипоксии. В результате фазы глубокого сна, которые нужны для восстановления и нормальной фиксации информации, просто не формируются. Утром человек чувствует разбитость, днем жалуется на туман в голове, но редко связывает это с храпом и качеством сна», — сказал Гурьянов.

Недостаток витаминов и микроэлементов

Не менее важны и дефицитные состояния. Нехватка витамина B12 может замедлять проведение нервных импульсов и отражаться не только на общем самочувствии, но и на памяти. Скрытый дефицит железа тоже способен давать слабость, утомляемость и трудности с концентрацией, потому что железо необходимо для доставки кислорода к нейронам и синтеза нейромедиаторов. Влияют на мышление и гормоны щитовидной железы: при гипотиреозе, в том числе субклиническом, мыслительные процессы становятся более медленными, а память менее надежной.

Прием лекарств

Еще один фактор, который часто недооценивают — это лекарственная нагрузка. Некоторые препараты с антихолинергическим эффектом могут угнетать когнитивные функции, и человек начинает воспринимать заторможенность и забывчивость как естественное проявление возраста. Это касается части антигистаминных препаратов, миорелаксантов, бензодиазепинов и некоторых успокоительных средств.

Когда стоит бить тревогу

«При этом сама по себе забывчивость еще не всегда говорит о болезни. Настораживать должно ее нарастание и влияние на повседневную жизнь: если человеку становится труднее работать, он забывает о важных событиях, путается в знакомых маршрутах, хуже ориентируется во времени или пространстве, это уже повод не откладывать обследование. Отдельного внимания требуют и апатия, раздражительность, потеря интереса к привычным занятиям — иногда снижение памяти оказывается маской депрессии», — добавил врач.

Начинать обследование в таких случаях стоит не с МРТ, а с исключения обратимых причин. Обычно сначала проверяют функцию щитовидной железы, уровень витамина B12, фолиевой кислоты, ферритина, липидный профиль и показатели свертываемости крови. После этого врач может назначить обследование сосудов шеи и головы, а уже затем, если это действительно нужно, нейровизуализацию.

«Ухудшение памяти далеко не всегда означает необратимые возрастные изменения. Иногда это симптом, который еще можно скорректировать, если вовремя понять, что именно мешает мозгу работать нормально», — заключил эксперт.

