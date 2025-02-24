Губернатор Воробьев: новое медицинское учреждение построят в Мытищах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.

«Несколько лет назад это были перинатальные центры. Сейчас безусловно флагманом является детский медицинский центр. Строится в Балашихе, и приступаем к строительству в Мытищах», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор сообщал, что Балашихинская областная больница, рассчитанная более чем на 1,1 тыс. мест, будет открыта в 2027 году. Проект строительства одного из крупнейших учреждений здравоохранения в регионе поддержал российский лидер Владимир Путин.

В 2025 году в Подмосковье запланирована масштабная программа по строительству и реконструкции учреждений здравоохранения. Планируется завершить строительство и реконструкцию 30 объектов здравоохранения.