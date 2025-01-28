Андрей Воробьев: Балашихинскую больницу на 1,1 тысячи мест откроют в 2027 году

Балашихинская областная больница, рассчитанная более чем на 1,1 тыс. мест, будет открыта в 2027 году. Проект строительства одного из крупнейших учреждений здравоохранения в регионе поддержал российский лидер Владимир Путин, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На объекте 24/7 работают около 400 сотрудников. Задействованы 32 единицы техники. Воробьев приехал на территорию объекта, чтобы проверить ход работ, начатых в марте 2024 года.

«В городском округе Балашиха проживает более 500 тыс. человек, к нему примыкают Люберцы, Богородский городской округ, Орехово-Зуево и так далее — восточный куст, поэтому госпиталь для нас очень важен. Мы получили поддержку президента, и уже в 2027 году должны этот большой комплекс сдать», — сказал губернатор Подмосковья.

В больнице будет 26 профилей. Среди них — плановая, экстренная медицина. Заработают отделения, где будут лечить травмы, сердце, подчеркнул губернатор Московской области.

«Этот комплекс станет флагманским наряду с МОНИКИ», — добавил Воробьев.

Что будет в больнице

В строящейся многопрофильной больнице в Балашихе будут оказывать высокотехнологическую и экстренную помощь. В ней смогут лечиться не только жители Балашихи, но и Орехово-Зуева, Люберец, Реутова, Богородского, а также Павловского Посада. Суммарно это минимум 1,3 млн человек.

Больничный комплекс рассчитан на 1 123 места. В том числе 78 коек будут в реанимации, 690 в хирургических отделениях, а также 355 в терапевтических.

В новой больнице заработает консультативно-диагностический центр, рассчитанный на 300 посещений в одну смену. Будут функционировать отделения травматологии, челюстно-лицевой хирургии, урологии, торакальной, сосудистой хирургии, нейрохирургии, гинекологии, кардиологии, медицинской реабилитации, кардиологии и другие. Появится региональный сосудистый центр. Суммарно будет 26 профилей.

В медицинском учреждении установят современное оборудование. Появятся, в том числе 31 единица тяжелых устройств, — маммограф, рентгены, КТ, МРТ, остеоденситометр.

В операционных будет лапаро- и артроскопическое оборудование. Будет работать УЗИ экспертного класса.

В Балашихинской областной больнице будут трудиться три тыс. сотрудников. Из них более 700 врачей.

Специалисты получат возможность делать торакоскопические операции при болезнях органов дыхания. В ангиографической операционной получится удалять тромбы из сосудов головного мозга в случае инсульта.

В отделении гематологии высокоспециализированную стационарную помощь смогут получать люди, у которых есть заболевания кроветворной системы.

Ход работ

В данный момент рабочие занимаются установкой конструкций главного корпуса, а также той части, которая расположена под землей. Устраивается гидроизоляция.

Монолитные работы собираются закончить к ноябрю 2025 года. Во время строительства применяются сделанные в России материалы. Некоторые из них изготавливают на предприятиях Московской области.

Представитель подрядчика Илья Демидов рассказал, что команда, которая работала над Красногорской больницей (Детский клинический центр имени Рошаля), теперь трудится над Балашихинской областной больницей. В данный момент проводятся монолитные работы.

Рядом с главным корпусом установлены четыре башенных крана. На площадке в формате 24/7 работают почти 400 сотрудников. Проводится кладка стен из пеноблока, отметил Демидов.

Производится рекультивация прилегающих участков. Монолитные работы по главному корпусу собираются завершить до конца сентября 2025 года, подчеркнул представитель подрядчика.

Летом рабочие займутся внутренней инженерией, а также фасадными работами. Все это проводится параллельно, чтобы увеличить скорость строительства, сказал Демидов.

В декабре 2026 года планируют закончить основные работы. На протяжении еще полугода будет проводиться оснащение, пусконаладка инженерных систем и другие работы.

В Балашихинской областной больнице будет подземная парковка, а также гараж. На территории сделают дополнительные парковочные места для посетителей учреждения. Часть из них разместят на прилегающих дорогах, которые собираются расширить.

О планах на будущее

Имеющуюся дорожную сеть рядом с больницей модернизируют. Такое решение принято для того, чтобы улучшить транспортную ситуацию в Балашихе и проезд до медицинского учреждения.

«В конце года мы приступим к строительству по сути аналогичной, чуть поменьше, но по значимости точно такой же важной для всего северного куста (Пушкино, Королев, Лобня и так далее), больницы в Мытищах. Это также будет современный комплекс со всем необходимым оборудованием по нашим стандартам. Они предполагают быстрое распределение потоков, чтобы врачи максимально эффективно работали, ну а пациенты, конечно, получали своевременную и, самое главное, профессиональную помощь», — добавил Воробьев.